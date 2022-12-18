Тында, Амурская область, 18 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Приамурье арестовали бывшего главу города Тында Марину Михайлову. Она является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило причастность чиновницы к хищению из бюджета 132 млн рублей. На период расследования Михайлову заключили под стражу, сообщили в пресс-службе городского суда Благовещенска.

Администрация города Тынды Марина Михайлова

По решению суда она пробудет в СИЗО до середины февраля 2023 года. Суд посчитал, что её оставление на свободе может помешать расследованию уголовного дела — чиновница может скрыться либо уничтожить доказательства.

Напомним, экс-глава Тынды в 2021 году заключила госконтракт на проведение капитального ремонта улицы Красная Пресня. По договору оплата должна была производиться за каждый завершенный этап ремонта. Однако в декабре 2021 года строительная компания получила 132 млн рублей за стройматериалы и якобы выполненные работы. На самом деле никаких стройматериалов не покупалось и работ также не было произведено никаких. При всем этом в августе 2022 года контракт был расторгнут.