Кейптаун, 18 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы ЮАР направлены на охрану нескольких ТЭС страны в связи с фактами преднамеренного вывода из строя оборудования, сообщает местная радиостанция SABC.

(сс) Andrew Massyn Кейптаун. ЮАР

Нынешняя мера принята властями ЮАР в условиях, когда у потребителей по многу часов отсутствует электричество. Нынешний цикл веерных отключений в ЮАР начался в мае. Длительность отключений электричества в последние несколько месяцев составляет от 4 до 10 часов в сутки.

Одновременно с решением властей усилить охрану ТЭС государственный холдинг Eskom, на который приходится 95% всей генерируемой в ЮАР электроэнергии, сообщил, что в доставляемых на ТЭС партиях угля встречаются камни, что вызывает аварии.

Кроме того, глава Eskom Андре де Рюйтер объявил о своей отставке на неделе. Руководитель компании два года назад при назначении на должность обещал к середине 2022 года полностью решить проблему веерных отключений, однако ситуация только ухудшилась. В компании Eskom также заявляют о необходимых экстренных инвестициях в размере $70 млрд для обеспечения устойчивой работы электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре руководство государственного электрохолдинга Eskom объявило о возобновлении веерного отключения электричества в связи с нехваткой электроэнергии в ЮАР.