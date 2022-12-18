Кишинёв, 18 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии 18 декабря вывела сторонников на протестный митинг в городе Унгены на западе страны. Об том сообщает пресс-служба партии.

Партия социалистов Молдавии Митинг в городе Унгены

«Протестующие выражают недовольство деградацией ситуации в стране во всех областях — экономической, социальной, политической, непрерывным ростом цен на продукты и услуги», — отметили в пресс-службе.

Депутат парламента Молдавии от ПСРМ Василий Боля на митинге заявил, что власть в стране якобы провалила работу во всех сферах: здравоохранении, юстиции и других. По его мнению, «псевдореформы», которые проводит правящая партия «Действие и солидарность», сделали для жителей только хуже.

«Эта власть полностью себя скомпрометировала», — заявил Боля.

Напомним, все парламентские оппозиционные партии — ПСРМ, Партия коммунистов и «Шор» — регулярно проводят протестные акции в стране, требуя досрочных президентских и парламентских выборов. Партия «Действие и солидарность» сформировала правительство в августе 2021 года, и уровень жизни в стране стал резко снижаться уже осенью.