Москва, 18 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут восстановить в правах, не дожидаясь возвращения Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом 18 декабря рассказала журналистам первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бегуны

«В дорожной карте восстановления ВФЛА нет привязки к возвращению РУСАДА статуса соответствия», — сказала она.

При этом возвращение РУСАДА статуса соответствия — это одно из условий для восстановления в правах Союза биатлонистов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на период действия санкций против российских спортсменов полностью имплементировала [реализовывала] Россия.