Москва, 18 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Власти Москвы примут меры, чтобы у жителей столицы не было проблем на дорогах. Столицу ожидает недельный снегопад, сообщается 18 декабря в телеграм-канале мэра российской столицы Сергея Собянина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Отметив, что все службы столицы «работают в плановом порядке», глава города сообщил: в первую очередь ведётся расчистка проезжей части, подходов к остановкам и станциям метро.

«Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев, — говорится в сообщении. — Впереди, похоже, вся неделя снегопадов».

Руководство Москвы пообещало решать возникающие из-за снегопада проблемы.