Пекин, 18 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Военно-морские силы Китая вблизи границы Японии, в 260 километрах от острова Окидайто, провели военные учения с задействованием палубной авиации. Об этом 18 декабря сообщает министерство обороны Японии.

玄史生 Корабли ВМС Китая

По информации ведомства, в субботу, 17 декабря, был зафиксирован поход пяти китайских кораблей, включая авианосец «Ляонин», взлет и посадку на который несколько раз отрабатывали самолеты и вертолеты.

В связи с этим было принято решение поднять истребители Вооруженных сил Японии, однако отмечается, что со стороны Китая не было зарегистрировано вторжения в воздушное пространство Страны восходящего солнца.

В министерстве обороны Японии подчеркнули, что инцидент стал первым подтвержденным случаем отработки китайскими ВМС в Тихом океане взлета и посадки истребителей на авианосец.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что объем торговли между КНР и Украиной, согласно данным таможни Китая, за 11 месяцев сократил почти на 59% в годовом эквиваленте.