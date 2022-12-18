Киев, 18 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. На Украине продолжается процесс восстановления работы энергосистемы. По состоянию на 18 декабря все атомные станции, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), вышли на максимально возможную мощность. Об этом сообщили в энергохолдинге «Укрэнерго».

Валерий1970 Хмельницкая АЭС

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Также указано, что объём потребления электроэнергии в стране увеличился по сравнению с предыдущим днём.

«Всем облэнерго определены лимиты потребления. При их превышении могут быть использованы аварийные отключения», — говорится в сообщении организации в телеграм-канале.

Ранее по теме: В трёх областях Украины введены экстренные отключения света

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря экстренные аварийные отключения электричества были введены на всей территории Украины. Как заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, такие меры были приняты «в связи с прилётами в энергообъекты в нескольких областях Украины».

18 декабря экстренные отключения света ввели власти трёх регионов Украины ― Днепропетровской, Киевской и Одесской областей.