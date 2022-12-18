Тюмень, 18 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

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Согласно полученным данным, два автомобиля Lada и ВАЗ-2106 столкнулись на 148-м км дороги из Шадринска в Ялуторовск. В результате пострадали шесть человек, их доставили в больницу. В каждом автомобиле находилось по три человека.

Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и въехал в бордюр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека.