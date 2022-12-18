Белгород, 18 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате обстрела киевскими боевиками Белгорода и Белгородской области. Об этом 18 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области

«Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницы», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что на данный момент всех пострадавших доставляют в медучреждения, и добавил, что он находится на месте происшествия.

«Более подробная информация будет позже», — добавил глава региона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате срабатывания в небе над Белгородом системы противовоздушной обороны (ПВО) есть последствия на земле.