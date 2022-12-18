Баку, 18 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих прибыл в Баку с официальным визитом, где его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Официальный сайт президента Азербайджана Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих и Ильхам Алиев

Отмечается, что саудовский министр прибыл во главе делегации. Программой визита предусмотрено посещение территорий Нагорного Карабаха, находящихся под контролем Баку. Там делегации покажут «умное село» Агалы, где для энергоснабжения жителей используют солнечную энергию, а также ветряные и гидростанции.

Кроме того, 19 декабря в Баку состоится бизнес-форум Азербайджана и Саудовской Аравии.

Напомним, Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Арменией из-за ситуации в Нагорном Карабахе.