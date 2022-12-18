Париж, 18 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брон признал затруднения с обеспечением некоторых видов лекарств, сообщает Le Journal du Dimanche.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки

В интервью французскому изданию Франсуа Брон сообщил о трудностях с поставками примерно сотни препаратов, однако речь не идёт о перебоях в поставках, так как это бы означало отсутствие ряда лекарств. По его словам, трудности в поставках медикаментов связаны с неправильными оценками необходимых объемов производства. Прогнозы в этой сфере, по словам министра, делались, в частности, с учетом прошлогоднего потребления лекарств на фоне пандемии коронавируса.

Франсуа Брон заявил журналистам, что ограничения на продажу касаются, в частности, амоксициллина. Французские аптеки получили разрешение вскрывать пачки с этим антибиотиком и продавать точное число таблеток вместо целых упаковок. Кроме того, аптеки получили предписание продавать ограниченное число упаковок парацетамола, не более двух пачек в одни руки.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции зафиксировано снижение покупательской активности жителей страны на рождественских ярмарках.

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