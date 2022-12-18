Стамбул, Турция, 18 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Пассажиров турецкого самолета, летевшего из Измира в Москву, но вынужденно севшего в Финляндии, вернули назад в Турцию. Они вылетят из Стамбула в российскую столицу в согласованное время, сообщили 18 декабря в пресс-службе авиакомпании Pegasus Airlines.

ERIC SALARD Самолет авиакомпании Pegasus Airlines

По данным турецкого перевозчика, новый рейс в Москву будет организован из аэропорта «Сабиха Гёкчен» в Стамбуле.

Напомним, 17 декабря в 21:42 из турецкого города Измира в Москву вылетел самолет турецкой авиакомпании Pegasus. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в столице — сильного снегопада — самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Хельсинки. Утром 18 декабря пассажиров отправили назад в Турцию.