Москва, 18 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Москве из-за рекордного снегопада на уборку выведены дополнительные силы. В уборке города от снега задействованы почти 119 тыс. работников и свыше 12,5 тыс. единиц различной техники, в том числе более 1,5 тыс. единиц техники инженерных компаний города. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров. К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы», — отметил он.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, в цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Традиционно много жалоб поступает на сугробы в пешеходной зоне. Поэтому очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы находится под особым контролем коммунальных служб.

На данный момент системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. Уборка снега будет круглосуточной. Автомобилистов просят с пониманием относиться к работе городских служб.