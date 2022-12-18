Вашингтон, 18 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился жёстким силовым приёмом в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги с командой «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

В середине второго периода 37-летний российский хоккеист мощным ударом отправил защитника «Мэйпл Лифс» Конора Тимминса через борт на скамейку «Кэпиталз», после чего сразу включился в игру.

Отметим, матч между «Вашингтоном» и «Торонто» закончился победой «Кэпиталз» со счетом 5:2, Александр Овечкин не записал в нём на свой счёт никаких результативных действий.