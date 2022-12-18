Москва, 18 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Погода в Симферополе и других города Крыма достигла показателей, типичных на полуострове для апреля. Об этом 18 декабря сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Когда на Русской равнине бушуют снежные бури, в Крыму — настоящая весна!» — заявил эксперт.

Он сообщил, что в крымской столице температура воздуха 17 декабря достигала +19,3°С, что превысило максимум, зафиксированный в городе в 1937 году — +17,8°С. Теплее всего вчера, как сообщил Тишковец, было в Почтовом — +20,3°С.

«Рекорды на юге России также были установлены на следующих метеостанциях: Черноморское +16,5° (предыдущий +14,5° в 1989 году), Таганрог +10,6° (предыдущий +8,5° в 2019 году), Приморско-Ахтарск +14,4° (предыдущий 12,6° в 1982 году)», — написал синоптик.

При этом Тишковец сообщил, что тепло не продержится долго, так как 19 декабря до полуострова доберётся холодный атмосферный фронт. Ожидается, что это вызовет небольшой мороз.