Гладков сообщил о последствиях на земле работы системы ПВО над Белгородом
Гладков подтвердил последствия на земле от срабатывания системы ПВО над Белгородом
Белгород, 18 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В результате срабатывания в небе над Белгородом системы противовоздушной обороны (ПВО) есть последствия на земле. Об этом 18 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле», — написал он в своём сообщении.
Также глава региона указал, что в настоящее время известно о четырёх пострадавших, которых в данный момент медицинские бригады доставляют в медучреждения.
При этом Гладков уточнил, что находится на месте происшествия, и пообещал позднее уточнить информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в небе над Белгородом работает система противовоздушной обороны.