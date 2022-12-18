Белгород, 18 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В результате срабатывания в небе над Белгородом системы противовоздушной обороны (ПВО) есть последствия на земле. Об этом 18 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле», — написал он в своём сообщении.

Также глава региона указал, что в настоящее время известно о четырёх пострадавших, которых в данный момент медицинские бригады доставляют в медучреждения.

При этом Гладков уточнил, что находится на месте происшествия, и пообещал позднее уточнить информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в небе над Белгородом работает система противовоздушной обороны.