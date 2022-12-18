Киев, 18 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявляли 18 декабря в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины. Также её объявляли на территории оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Объявление тревоги действовало в течение получаса. К настоящему моменту она отменена.

Напомним, на Украине воздушную тревогу объявляли в ряде областей накануне, 17 декабря, и 16 декабря.