На Украине в ряде районов объявляли воздушную тревогу
Киев, 18 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявляли 18 декабря в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины. Также её объявляли на территории оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Объявление тревоги действовало в течение получаса. К настоящему моменту она отменена.
Напомним, на Украине воздушную тревогу объявляли в ряде областей накануне, 17 декабря, и 16 декабря.