Москва, 18 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом 18 декабря сообщил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По сообщению российского журналиста, глава Российского государства приедет на коллегию Министерства обороны на следующей неделе.

Кроме того, в графике российского лидера запланирована поездка в Минск, вручение госнаград и заседание Госсовета о реализации молодежной политики в современных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется процедура утверждения Советом Федерации кандидатуры председателя Счётной палаты.

Читайте также: Путин подписал закон о праве Совфеда назначать главу Счётной палаты