Киев, 18 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Переговоры лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к положительному решению. Такое мнение в интервью французским телеканалам TF1 и LCI высказал Зеленский.

The U.S. Army ЗРК «Пэтриот»

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«Мы постоянно об этом говорим, ― указал лидер киевского режима с улыбкой. ― Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом».

Зеленский подчеркнул, что на такой исход дела позволяет рассчитывать уровень его отношений с Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря The Washington Post заявила, что президент США Джозеф Байден может одобрить передачу ЗРК Patriot.

В посольстве РФ в США заявили, что это станет очередным провокационным шагом Вашингтона, который грозит непредсказуемыми последствиями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что российская сторона заранее предупреждает США о том, что в случае отправки Киеву зенитно-ракетных комплексов они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.

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В ответ на это пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вашингтон не позволит Москве «диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».