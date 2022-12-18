Тбилиси, 18 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Основной проблемой, которая провоцирует накал противостояния в грузинском обществе, является ситуация, которая развивается вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 17 декабря заявила действующий президент страны Саломе Зурабишвили на предновогоднем вечере для представителей дипломатического корпуса.

Melberg Саломе Зурабишвили

По её словам, она ожидает, что итоги назначенного на 22 декабря судебного заседания, где рассмотрят ходатайство об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья, будут способствовать снижению поляризации в обществе.

«Для страны, для её репутации важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции, и 22 декабря мы будем ждать решения, которое, я хочу быть уверена, позволит населению Грузии выйти из этой ситуации», — сказала Зурабишвили.

При этом президент ранее неоднократно заявляла, что не будет подписывать помилование Саакашвили.

Напомним, Саакашвили добивается освобождения из заключения, жалуясь на тяжёлые заболевания. Приглашённые правозащитниками врачи из США нашли у него около 20 болезней. В больнице, где экс-президент находится с мая 2022 года, заявляют, что он препятствует лечению, принимает не все предписанные лекарства и нерегулярно питается.