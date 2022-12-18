Кампала, 18 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Уганде отменили региональный карантин, введенный более двух месяцев назад в результате вспышки лихорадки Эбола, сообщает президент страны Йовери Кагута Мусевени в распространенном сообщении 18 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

«Снятие ограничений в районах Мубенде и Кассанда стало возможным в связи с тем, что в настоящее время на их территории нет передачи инфекции, как и нет людей, которым необходимо находиться под наблюдением в изоляторах в связи с Эболой», — цитирует президента Уганды газета Monitor.

По информации источника, карантин в указанных районах Уганды был введен 15 октября указом президента страны.

Как передает ИА REGNUM, 17 декабря президент Уганды, как заявила вице-президент Джессика Алупо, подписал указ о снятии всех ограничений на передвижение, связанных с лихорадкой Эбола.