Грозный, 18 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 декабря опубликовал обращение в телеграм-канале на китайском языке, в котором призвал всех мусульман объединиться против общего врага, которым он считает весь западный мир во главе с США.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Как отметил чеченский лидер, от Запада исходит страшная угроза — «уничтожение всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций», он призвал «весь исламский мир» повести борьбу против декларируемых Западом ценностей.

«Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие — ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца! Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира», — написал Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что США и Европа за последние годы организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, жертвами которых стали миллионы людей. По мнению главы Чечни, «они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать». Он также напомнил, что лишь Россия «пошла вразрез со всеми западными прогнозами и бросила вызов этому злу».

«Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро растопчут вашу Родину. Встаньте на один фронт со своими братьями!» — призвал чеченский лидер.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявлял, что ни одна из стран мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединилась к антироссийским санкциям.

«Весь исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла!» — заявил глава Чечни в марте 2022 года.