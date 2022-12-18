Минобороны показало кадры работы расчётов РСЗО «Град» ЮВО в зоне СВО
Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град» ЮВО в зоне спецоперации
Москва, 18 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов РСЗО «Град» Южного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 18 декабря Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёты «Градов» готовятся к стрельбе, наводятся на ударной позиции на цели и производят пуск ракет.
«Цели подавляются огнём реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают опорные и командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелую технику противника», — говорится в сообщении.
Также указывается, что после произведённой стрельбы расчёты РСЗО меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный киевский боевик рассказал, что офицеры в рядах ВСУ не мучаются сомнениями, стрелять ли по населённым пунктам — по мирным жителям.