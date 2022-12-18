Москва, 18 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Роспотребнадзор объявил, что откроет горячую линию по качеству пищевых продуктов: звонить и отправлять сообщения можно будет начиная с 19 декабря, сообщили 18 декабря в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Горячая линия будет работать до 30 декабря включительно. Принимается информация, касающаяся «качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов».

Ведомство пояснило также, что его сотрудники будут отвечать на вопросы о требованиях к маркировке продовольственных товаров, также они, если будет такой запрос, помогут потребителю оформить претензию в адрес продавца.