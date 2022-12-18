Белгород, 18 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В настоящее время в небе над Белгородом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 18 декабря сообщает ряд белгородских телеграм-каналов.

ИА REGNUM В Белгороде работает ПВО

Отмечается, что в небе над городом было слышно как минимум несколько взрывов, также были обнаружены осколки, упавшие на землю после этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в трёх областях Украины были введены экстренные отключения света.