В небе над Белгородом работает система ПВО
Белгород, 18 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В настоящее время в небе над Белгородом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 18 декабря сообщает ряд белгородских телеграм-каналов.
ИА REGNUM
В Белгороде работает ПВО
Отмечается, что в небе над городом было слышно как минимум несколько взрывов, также были обнаружены осколки, упавшие на землю после этого.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в трёх областях Украины были введены экстренные отключения света.