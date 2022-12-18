Берлин, 18 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Против прекращения огня на Украине на российских условиях выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом глава МИД Германии заявила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Бербок пояснила заявление тем, что такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». Немецкий дипломат затем заявила, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». Однако, по словам главы МИД Германии, есть какие угодно признаки, но только не это. Анналена Бербок также сказала, что уже потеряла надежду на скорое прекращение огня.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. По его словам, целью операции является защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ (ЮВО) проинспектировал группировку российских войск в зоне проведения спецоперации.

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