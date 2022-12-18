Измир, Турция, 18 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Летевший из турецкого города Измира в Москву самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту столицы Финляндии. Причина экстренной посадки — снегопад в столице России, сообщили 18 декабря в пресс-службе авиакомпании Pegasus Airlines.

(сс) Migro Аэропорт Хельсинки

Самолет по маршруту Измир — Москва вылетел в 21:42 (мск) 17 декабря. В авиакомпании уточнили, что к месту назначения он продолжит путь, когда восстановятся благоприятные погодные условия в российской столице.

«Самолет из-за погодных условий, в частности, сильного снегопада в Москве, совершил посадку в Хельсинки. Вылет состоится по мере улучшения погодных условий», — сказали в авиакомпании.