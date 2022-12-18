Снежинск, Челябинская область, 18 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате пожара в торговом центре «Универмаг» в городе Снежинске (Челябинская область), сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

74. mchs. gov.ru Ликвидировали пожар в ТЦ «Универмаг» в Снежинске

«По прибытии подразделений происходило горение товара на третьем этаже на площади 400 кв. м, пострадал один человек (взрослый)», — говорится в сообщении.

В ведомство уточнили, что 68 человек из здания вышли самостоятельно, а пятерых пришлось выводить из опасной зоны с помощью спасательных комплектов.

К настоящему моменту пожар потушили. Локализован он был в 12:35 по местному времени.