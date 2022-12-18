Москва, 18 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Москве проходит первый съезд Российского движения детей и молодёжи. В ходе мероприятия, которое состоится с 18 по 20 декабря, будет определено название движения, направления деятельности, его миссия и ценности.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

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Участие в съезде примут представители всех регионов России. В том числе недавно воссоединившихся с РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Всего более 1,5 тыс. человек.

Планируется, что на панельных сессиях будут обсуждаться основные вопросы формирования, организации деятельности и развития движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Общероссийское движение детей и молодёжи создано в 2022 году. Среди его целей ― содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.