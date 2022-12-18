Воткинск, Удмуртия, 18 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Из-за снегопада и гололеда на трассе M-7 «Волга» и двух региональных дорогах ограничено движение большегрузов и маршрутного транспорта. Об этом 18 декабря сообщается в пресс-службе правительства Удмуртии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

«На федеральной трассе М-7 «Волга» на всем протяжении от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном, региональной дороге Воткинск — Кельчино — граница Пермского края, региональной дороге Объездная города Воткинск [ограничено движение большегрузов]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют с 13:00 (12:00 мск) 18 декабря до 9:00 (8:00 мск) 19 декабря.

Как передает ИА REGNUM, ранее местные жители в Telegram-каналах сообщали о затрудненном движении в Дзержинском Московской области из-за неубранных от снега дорог.