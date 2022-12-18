Кишинёв, 18 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Власти Молдавии в мае 2023 года планируют начать переговоры с Брюсселем о вступлении республики в Евросоюз. Об этом 17 декабря заявил в эфире телеканала Moldova-1 спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Наше искреннее желание — сделать всё как можно быстрее и лучше, чтобы в мае, когда будут проводиться оценки, мы могли представить наши успехи и сказать странам ЕС, что Молдавия выполнила свои обязательства», — сказал Гросу.

Основными направлениями работы властей страны он считает преодоление экономического и энергетического кризисов, а также проведение реформ, которые рекомендовал Брюссель. Гросу также заявил, что руководство Молдавии планирует заниматься увеличением числа рабочих мест, повышением зарплат и пенсий.

Напомним, Еврокомиссия в июне 2022 года одобрила присвоение Молдавии статуса кандидата в ЕС. При этом властям республики до мая 2023 года нужно выполнить ряд задач. В ноябре 2022 года молдавский президент Майя Санду заявила, что из 35 задач готовы восемь и ещё 11 планируется завершить до конца года.