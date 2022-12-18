Лондон, 18 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В министерстве обороны Великобритании сообщили о поставке киевскому режиму новой партии высокоточных ракет модели Brimstone-2. Об этом 18 декабря говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети Twitter.

Vslv Внешний вид и устройство ракеты Brimstone

Отмечается, что поставка партии высокотехнологичных самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» осуществляется в рамках ранее принятого пакета военной помощи Украине.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что расходы Эстонии на помощь Украине превысили 1% от ВВП. По данному показателю страна оказалась самой щедрой в мире.