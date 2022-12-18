Кабул, 18 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. При возгорании автомобильной цистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван не менее 10 человек погибли и ещё свыше 20 пострадали. Об этом 18 декабря сообщил глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Абдул Алим Афзали, заявление которого транслировал ряд афганских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«В результате аварии в тоннеле Саланг погибли 10 человек, более 20 пострадали», — сказал он.

При этом ранее стало известно, что загоревшаяся автоцистерна направлялась из Баглана в Кабул и во время передвижения по туннелю загорелась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате возгорания автоцистерны в Афганистане один человек погиб и 34 пострадали.