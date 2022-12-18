Москва, 18 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В пилотируемом корабле «Союз МС-22» температура приходит в норму, сообщили 18 декабря в пресс-службе Роскосмоса.

nasa.gov «Союз МС-22»

«Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полётами, оставаясь в заданных пределах», — сообщает корпорация.

Отмечается также, что запланирован осмотр корабля с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS. Утром завтра, 19 декабря, результаты осмотра космонавты передадут в Роскосмос.

Напомним, 15 декабря на «Союзе МС-22» (стартовал с Байконура к МКС 21 сентября) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Причина — в повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля.

Температура в корабле в результате достигла 30°С. Были проведены работы с вентиляцией, тесты систем «Союза МС-22» показали, что других неисправностей в нём нет.