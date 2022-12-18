Москва, 18 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Москве после сильнейшего снегопада ведутся работы по расчистке города от снежных завалов. К ним привлечены свыше 119 тыс. сотрудников коммунальных служб. На улицы города вышли 12,5 тыс. единиц специализированной техники, сообщили 18 декабря в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

По данным ведомства, за прошедшую ночь снега стало больше в отдельных районах на 20 см. Это потребовало круглосуточной уборки и привлечения к ней дополнительных ресурсов. В течение каждых четырёх часов улицы и площади города очищают от снега с помощью механизированного прометания с одновременной обработкой против гололеда.

«Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тыс. работников и свыше 12,5 тыс. единиц различной техники, в том числе более 1,5 тыс. единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой»,— говорится в сообщении коммунальщиков.

В ведомстве также отметили, что особое внимание при очистке от снежных наносов уделяется тротуарам и дворам многоэтажек, а также подъездам к объектам социальной сферы и транспортной инфраструктуры.