Лима, 18 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В результате протестов против правительства Дины Болуарте в Перу погибли 23 человека, передает RPP.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Протесты начались в стране после объявления импичмента президенту Педро Кастильо, который затем был задержан полицией по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Участники демонстрации требуют провести в стране досрочные президентские выборы и прекратить деятельность конгресса.

Напомним, экс-президент Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в очередной раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Вооруженные силы и полиция выступили против главы государства, и Кастильо был арестован. Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Она раньше занимала пост вице-президента страны. Действующая глава государства Болуарте предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.