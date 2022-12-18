Афины , 18 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. С февраля 2023 года власти Греции собираются в течение шести месяцев с помощью субсидий из бюджета покрыть 10% расходов на питание для большей части домохозяйств страны. Об этом 18 декабря заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, его слова приводит агентство Bloomberg.

Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας В парламенте Греции

По словам главы греческого правительства, эти субсидии планируется покрыть с помощью сборов налога на избыточную прибыль двух нефтеперерабатывающих заводов Греции.

«Бюджетные расходы составят €650 млн», — сказал он.

При этом Мицотакис уточнил, что такие выплаты получат 85% домохозяйств, что составляет порядка 8,4 млн жителей страны, и добавил, что по состоянию на сегодняшний день греческое правительство потратило чуть более €15 млрд на смягчение последствий инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственный бюджет Греции на 2023 год, который допускает рост ВВП страны на 1,8%, был принят греческим парламентом.