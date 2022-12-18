Тбилиси, 18 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Европа в последнее время демонстрирует единство и силу. Об этом 17 декабря заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на предновогоднем вечере для представителей дипломатического корпуса в президентском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Она подчеркнула, что в свете последних вызовов Европа продемонстрировала поддержку «партнёров», а также у неё появилась перспектива на расширение.

«Европа становится силой, которую должны уважать все стороны. Происходит демонстрация её единства. Мы хотим интегрироваться с этой Европой», — сказала Зурабишвили.

Президент назвала уходящий год «годом Европы» и считает, что европейская политика демонстрирует успехи. При этом Зурабишвили отметила, что процесс объединения Европы и её стремление к энергонезависимости создают трудности для населения.

Напомним, Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов. Она стала работать в министерстве иностранных дел и была направлена послом в Грузию. В 2004 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назначил её главой МИД республики. В 2005 году Зурабишвили сняли с поста после её заявлений об установлении в стране «клановой диктатуры». Президентом она стала в декабре 2018 года, через пять лет после смены режима Саакашвили.