Снегопад в Москве не повлиял на работу электричек
Пригородные поезда в Москве и Подмосковье во время снегопада курсируют штатно
Москва, 18 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Снегопад, который обрушился на Московский регион, не сказался на движении пригородных поездов. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
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«Пришедший в столичный регион снегопад не повлиял на движение пригородных поездов в Мосузле», ― уточнили в беседе с Агентством городских новостей «Москва» в МЖД.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в российской столице и Московской области последствия снегопада на линии ликвидируют свыше 40 единиц техники и более 1 тыс. железнодорожников.
При этом еще почти около 1,5 тыс. человек задействованы в уборке платформ и другой пассажирской инфраструктуры.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. При этом 18 декабря ожидается рекорд суточного максимума для этого дня месяца за всю историю метеонаблюдений. В Москве из-за непогоды продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности.