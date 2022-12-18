Париж, 18 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Во Франции зафиксировано снижение покупательской активности жителей на рождественских ярмарках. У многих французов заметно снизился бюджет, из-за чего граждане вынуждены сокращать свои траты на рождественский ужин. Об этом заявляют и сами жители страны, и продавцы, передает France 3.

Марина Каширская ИА REGNUM Рождество

Так, по словам последних, покупатели стали тщательно прицениваться к товарам, покупают продукты в меньшем количестве, а также выбирают продукцию со скидками. Покупатели даже готовы отказаться от традиционной фуа-гра и деликатесов, чтобы сэкономить на праздниках.

Одна из покупательниц заявила, что люди загнаны в угол, то, что было на столе еще пять лет назад, уже сложнее купить. Для сокращения расходов французы тщательно измеряют порции, просят взвесить, к примеру, точно 250 граммов, если раньше говорили «взвесьте на глазок», сетует один из продавцов.

О подорожании даже простых, казалось бы, яиц французы говорили еще в начале декабря. С двух евро их цена выросла до пяти. Подорожали в том числе хлеб, оливковое масло, соки, рыба, детское питание, не говоря уже о деликатесах.

Напомним, ранее французские аналитики сообщали, что к концу ноября 2022 года инфляция во Франции составила 12%.