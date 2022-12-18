Лондон, 18 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, заявившего в ходе него, что глава правительства Соединённого Королевства якобы «нужен» Украине, вызвало 18 декабря негативную реакцию со стороны читателей британской газеты The Telegraph.

Цитата из к/ф? Дай миллион! У тебя их много миллиончиков! «Золотой теленок». реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР.

Как указало в своём материале издание, Зеленский опасается, что из-за желания главы правительства Британии провести аудит финансовых затрат на режим Киева британское финансирование последнего может уменьшиться.

«Зеленский сам ввязался в эту историю, он может выбраться из нее без всяких усилий. Этот авантюрист словно бездомный на улице с припаркованным на стоянке автомобилем Audi позади», — написал пользователь с ником Matthew Bennell.

«Зеленский сказал Риши Сунаку, что Украина «нуждается» в нем». Переводим… Зеленскому нужны наши деньги, когда мы даже не можем наскрести две копейки. Интересно, сколько денег вложил сам Зеленский в эту войну из своих сокровищ?» — задался вопросом Hunter and The Hunted.

«Мне нужны ваши деньги», — перевёл слова Зеленского на понятный язык Willian Bodie.

«Пора провести голосование по дальнейшей поддержке Украины. С полным анализом затрат», — предложил пользователь James Williams.

«Нам вообще не следовало поддерживать Украину против России. Их война не имеет к нам никакого отношения», — возмутился Paul Bennett.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря аудит военной помощи, которую оказывает Киеву Великобритания, распорядился провести премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.