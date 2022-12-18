Москва, 18 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Офицеры в рядах ВСУ не мучаются сомнениями, стрелять ли по населённым пунктам — по мирным жителям. Об этом рассказал пленный артиллерист, передаёт телеграм-канал «Сладков+».

Цитата из видео АРТИЛЛЕРИСТ ВСУ, СТРЕЛЯВШИЙ ПО ДОНЕЦКУ, У НАС В ПЛЕНУ. ТГ-Канал Сладков+. 2022г

Уточнив, что он лично участвовал в обстрелах Донецка, боевик рассказал, что по городу выпускали, как правило, 4–12 снарядов в день.

Пленного боевика спросили, как артиллеристы между собой обсуждают, куда стреляют. Он ответил: «Так они исполняют приказ. Офицеров».

На вопрос, есть ли «сомневающиеся офицеры», пленный ответил: «Нет».