Москва, 18 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил о готовности в любой момент вернуться на пост президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Об этом спортивный деятель сообщил 18 декабря в беседе с журналистами.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Я с поста президента FISU никуда не уходил. Вчера я проинформировал моих коллег по исполкому, направив письмо на их адрес, что я временно возлагаю полномочия по руководству FISU на первого вице-президента в соответствии с уставом организации», — заявил Матыцин.

Также министр спорта России добавил, что готов вернуться к выполнению обязанностей президента Международной федерации студенческого спорта в любой момент, как только сочтет это необходимым.

Как передает ИА REGNUM, ранее Олег Матыцин заявил, что Россия полностью исполнила все требования Спортивного арбитражного суда на время действия санкций.