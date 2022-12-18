Анкара, 18 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. МИД Турции считает, что Египту нужно договориться с Ливией о морской границе, а не устанавливать её в одностороннем порядке. Об этом 18 декабря сообщил турецкий телеканал NTV, ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве.

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«Дипломатические источники подчеркнули, что морская граница Египта нарушает права Ливии на континентальный шельф», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, турецкие дипломаты считают, что Ливия и Египет должны как можно скорее начать диалог и переговоры по данному вопросу.

Напомним, 13 декабря Египет объявил об установлении морских границ. МИД Ливии выступил против такого одностороннего решения, отметив, что это нарушает нормы международного права, так как в соответствующей конвенции ООН говорится, что морские границы устанавливаются в ходе переговоров с учётом интересов всех сторон.