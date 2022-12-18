Посольство РФ сообщило о застрявших на борту лайнера в Хельсинки россиянах
Посольство РФ в Хельсинки в курсе ситуации с застрявшими на борту лайнера россиянами
Хельсинки, 18 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Финляндии в курсе ситуации с застрявшими на бору самолета в Хельсинки россиянами, заявил сотрудник российского посольства в беседе с корреспондентом РИА Новости.
«Да, в курсе, информация поступила», — говорится в заявлении российского диппредставительства.
Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщали, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который был вынужден совершить посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Некоторые пассажиры жалуются на плохое самочувствие, так как их держат в самолете уже 10 часов, не предоставляя еды.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уровень снега в Москве на утро 18 декабря составил 33–38 сантиметров в зависимости от района.
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