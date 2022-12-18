Хельсинки, 18 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Финляндии в курсе ситуации с застрявшими на бору самолета в Хельсинки россиянами, заявил сотрудник российского посольства в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Tiia Monto Аэропорт Хельсинки

«Да, в курсе, информация поступила», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщали, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который был вынужден совершить посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Некоторые пассажиры жалуются на плохое самочувствие, так как их держат в самолете уже 10 часов, не предоставляя еды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что уровень снега в Москве на утро 18 декабря составил 33–38 сантиметров в зависимости от района.

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