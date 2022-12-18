Оттава, 18 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский хоккеист, нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодежный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), умер в возрасте 18 лет. Его гибель подтвердила команда, пишет газета The Washington Post.

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Никаких других подробностей в заявлении предоставлено не было.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, Казбеков скончался утром 17 декабря. Его тело нашли на тротуаре возле жилого дома в центре города. Полиция расследует инцидент.

В связи со смертью Казбекова матч London Knights против Flint Firebirds, который должен был пройти 17 декабря, перенесён.

Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто заявили о готовности оказать всю необходимую помощь родным умершего 18-летнего хоккеиста Абакара Казбекова.