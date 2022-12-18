Москва, 18 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Теракт против главы «Русского дома» Дмитрия Сытого, который произошёл в Банги, не окажет влияния на отношения России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом 18 декабря заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

kremlin.ru Леон Додону-Пунагаза

«Я не думаю, что это [теракт в Банги] повлияет на наши отношения», — приводит его слова РИА Новости.

Также Додону-Пунагаза уточнил, что и власти, и народ ЦАР поддерживают Россию и её народ, а потому в политике африканской страны в этом направлении не будет никаких изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что слова министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, ранее назвавшей фотографию записки с угрозами с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР якобы пропагандой, являются попытками защитить себя.