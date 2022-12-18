Токио, 18 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Согласно опросу, больше половины жителей Японии не поддержали повышения расходов на оборону, сообщает Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Из опроса агентства Kyodo следует, что почти 65% жителей Японии не хотят повышения расходов на оборону за счёт налогов и лишь 30% респондентов поддерживают эту инициативу.

Ранее правительство Японии распорядилось принять меры, которые позволят увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году. Позже план по повышению налогов для увеличения расходов на оборону раскритиковал министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что две ракеты, выпущенные 18 декабря Северной Кореей в сторону Японского моря, упали за пределами исключительной экономической зоны.

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