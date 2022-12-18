Донецк, 18 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины дважды за 10 минут обстреляли Петровский район города Донецка Донецкой Народной Республики из БМ-21 «Град». Об этом 18 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Донецк

Отмечается, что первый обстрел, факт которого был зафиксирован в 12:00, сопровождался 20 выпущенными ракетами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Через 10 минут ВСУ повторно обстреляли Петровский район Донецка, также выпустив 20 снарядов из «Градов».

Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстреле Макеевки и Ясиноватой со стороны киевских боевиков.