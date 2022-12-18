Киев, 18 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В трёх областях Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщает киевский телеканал 5. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

«Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях», ― уточняется в сообщении в телеграм-канале.

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Как заявили в ДТЭК «Одесские электросети», ситуация в энергосистеме до сих пор остаётся сложной. По данным компании, со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учётом сложившейся ситуации.

Энергетическая компания ДТЭК «Киевские электросети» сообщила, что в Киеве также вводятся экстренные отключения света.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря экстренные аварийные отключения электричества были введены на всей территории Украины. Как заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, такие меры приняты «в связи с прилётами в энергообъекты в нескольких областях Украины».

Напомним, в Минобороны России заявили, что 16 декабря Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Отмечалось, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.